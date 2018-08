Två dömda för utpressningsförsök i Norrköping

Bakgrunden till utpressningsförsöket är ett bråk som uppstod mellan de dömda och ytterligare en man på restaurang Hugo i Norrköping i mitten på juni i år.

Efter en viss ordväxling ska mannen fått ett slag av den dömda 36-åringen. Efter slagsmålet ska de dömda ha hotat mannen och krävt att han betalade dem 40 00 kronor i ”böter” för ett nedsättande uttalande.

Kriminellt mc-gäng

Duon ska också ha talat om att åtminstone en av dem är medlem av No Surrender. Åklagaren har under rättegången ansett att det är bevisat att 38-åringen har en hög position inom No Surrender. Organisationen beskrivs som ett kriminellt Mc-gäng med rötter i Nederländerna. I Sverige ska de kalla sig Midtown.

Under rättegången ska det ha visats bilder på Linköpingsbon iförd en väst märkt med organisationens namn. Det ska också vara utrett att båda de dömda har kopplingar till No Surrender.

Höjt ”bötesbelopp”

Den misshandlade mannen och de dömda har efter händelserna på Hugos haft kontakter via telefon och sms, samt träffats på olika restauranger i Norrköping. ”Bötesbeloppet” ska då ha höjts till 100 000 kronor. Mannen tog ett lån för att få tag på pengar, något som ska finnas dokumenterat.

38-åringen förekommer sedan tidigare under 29 punkter i belastningsregistret och är tidigare dömd för bland annat misshandel.