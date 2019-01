Linköping redo ta emot patient med misstänkt ebola

Patienten kom in till lasarettet i Enköping och vårdas just nu på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Där väntar man nu på provresultat, som förväntas komma under fredagskvällen.

Om patienten visar sig vara smittad av ebola transporteras denne till högisoleringsenheten i Linköping.

– Får vi en förfrågan så sätter vi igång och vi kan säkert ta emot patienten ganska omgående, säger Magnus Roberg, biträdande smittskyddsläkare på Region Östergötland.

Vid eventuell transport tas patienten in direkt till högisoleringsenheten från markplan.

– Sjukhuset i övrigt påverkas inte alls, förutom att det krävs mer personal, säger Magnus Roberg.