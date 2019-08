Utbrott av smittsam bisjukdom på Gotland

Länsstyrelsens bitillsyningsman ska nu besöka alla biodlare inom en radie på tre kilometer från den odling där smittan hittades. Om det hittas fler smittade bisamhällen kommer kontrollområdet utvidgas.

– Vid konstaterad smitta måste samhället förintas och eldas upp. Det är mycket tråkigt för den som drabbas, säger Björn Dahlbäck, styrelseledamot hos Sveriges biodlares riksförbund.

Amerikansk yngelröta sprids via bakteriesporer som tål både uttorkning, värme och kyla. Sporerna kan vara livskraftiga i decennier. Smittan sprids ofta via biodlares utrustning och bin, men också via felflygande bin.

70-80 utbrott per år

Sverige brukar drabbas av mellan 70 och 80 utbrott av sjukdomen per år, enligt biodlarna. I Östergötland finns det zoner kring Norrköping och Linköping som anses som extra utsatta. Där får bisamhällen inte flyttas utanför zonen utan besiktning.

– Men det kan vara så att vissa bisamhällen klarar sig hos en drabbad biodlare. Då får denne vara extra noggrann med hygienen för att minska smittorisken.

Vildbin kan varken få eller sprida sjukdomen. Sveriges biodlares riksförbund har 15 000 medlemmar.