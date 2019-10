Världens största UFO-arkiv har växtvärk

– Just nu så fungerar det, med sammanlagt 550 kvadratmeter i 14 lokaler. Men det är ganska otympligt att ha det så, säger Clas Svahn, ordförande i den ideella stiftelsen Archives For the Unexplained, till Norrköpings Tidningar.

Under tisdagen tog man till exempel emot ett ton material från Oregon, USA. Clas Svahn tor att man behöver minst den dubbla ytan för framtiden.

– Vi behöver en speciell lokal för att få det att fungera. Vi räknar inte med att det ska bli någon snabb lösning, utan vi ser att det kanske tar ett par år att hitta rätt, säger Clas Svahn till tidningen.

Man hoppas nu på att få hjälp med lokalfrågan från kommunen, eftersom stiftelsen tror att ett UFO-museum skulle kunna öka turismen till Norrköping.

Läs mer om arkivet här – Archives For the Unexplained.