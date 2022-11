Smugglade 100 kilo knark bakom lastpallar– värt 38 miljoner

Enligt tullverket hittades narkotikan i lastutrymmet under lastbilen, bakom avsågade lastpallar. Foto: Tullverket

Över 100 kilo narkotika hittades i en lastbil som var på väg in i Sverige via färjan från Tyskland. Narkotikan låg gömd under bilen, i utrymmet där lastpallar brukar försvaras. Föraren åtalas nu för synnerligen grov narkotikasmuggling.