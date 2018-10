Årets unga miljöhjälte: Så undviker vi katastrofer

Sedan 2010 har Världsnaturfonden delat ut priset Årets miljöhjälte. I år är första gången de delat ur pris även till årets unga miljöhjälte. Årets vinnare, 15-åriga Luca Berardi, som bor i Veberöd och går på internationella skolan i Lund, prisas för sitt stora engagemang. Juryns motivering:



”Luca Berardi är trots sin unga ålder redan en globalt erfaren och hyllad miljökämpe. Han har hunnit göra mycket för en mer hållbar värld; startat en organisation för hotade vilda djur, agerat barnprogramledare i Kenya och engagerat sin skola i klimatfrågan. Luca har också skrivit en bok, skapat musik, gjort film, you name it. ”



I klippet ovan hör du honom berätta vad han tycker vi ska göra för att undvika miljökatastrofer i framtiden.