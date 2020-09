Kraftigt besökstapp på skånska museer under sommaren

Enligt en ny rapport från Riksförbundet Sveriges museer har antalet sommarbesökare minskat från 7,5 miljoner i fjol, till 3,1 miljoner i år, vilket motsvarar en minskning på omkring 60 procent.

På Kristianstads fyra museer var besöksantalet 30 219 från juni till augusti. Samma period förra året var det totalt 43 426 besök.

– Störst tapp har vårt huvudmuseum haft med ungefär 50 procent. Däremot har Åhus museum ökat med 63 procent (4600 till 7529) och Järnvägsmuseet med 34 procent, berättar Lasse Hörnäs som är informatör på Regionmuseet i Skåne.

På Dunkers kulturhus i Helsingborg halverades antalet besök i juni från 14 000 till 7 000, men i juli tappade de inget alls. I augusti blev statistiken precis som i juni månad.

Utländska turister uteblev

Det totala inkomstbortfallet under sommarmånaderna juli – augusti bedöms vara minst 225 miljoner kronor. Några av orsakerna är att de utländska turisterna uteblivit, att vissa museer hållit stängt under delar av sommaren, samt att gruppresor och stora evenemang tvingats ställa in.

Men att de utländska turisterna inte kom till Sverige påverkade inte Malmö museer. Där gick istället besöksantalet upp från 93 000 till drygt 102 000 på alla verksamheter, säger museernas stabschef Attila Rostoványi.

– Det har kommit mycket fler inhemska turister till oss i sommar. En anledning beror såklart på hur vädret har varit, sen är det ganska familjeinriktat vilket gör att man kommer fler än en gång. I juli var det som allra flest besökare, då var vi tvungna att ta in vakt för att upprätthålla avstånden.

Fler besökare i Malmö

En anledning till att besöksantalet faktiskt har ökat med 10 procent beror på att Teknikens och sjöfartens hus höll stängt under stora delar av 2019.

– Annars hade det nog inte ökat med antalet besökare. När vi sen kollar på hela året kommer det bli ett underskott jämfört med förre året.