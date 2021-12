Ägaren efter branden i Lomma: ”Många har gråtit, många är ledsna”

Under onsdagsnatten var det över tio brandbilar på plats, vid lunchtid under onsdagen stod endast en kvar på gården. Räddningspersonal släckte de sista lågorna under förmiddagen medan personal från butiken hade slutit upp för att stötta varandra och rädda det som fanns kvar. Många av dem hade varit där hela natten.

– Jag är jätteglad för insatsen som alla har bidragit med. Vi har stöttat varandra i denna tragedin, säger Daniel Cederholm till SVT.

I klippet hör du butiksägaren Daniel Cederholm om nattens brand.