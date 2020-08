Åklagaren: ”Utredningen pågår med full kraft”

En 23-årig man sitter häktad misstänkt på sannolika skäl för medhjälp till mord och för försök till mord i fallet Karolin Hakim.

– Han har inte varit på plats utan har hjälpt till på andra sätt i samband med gärningen, säger Lisa Åberg, åklagare.

Tidigare har två andra män suttit häktade för medhjälp till mord.

– De är nu släppta, men misstankarna kvarstår, säger Lisa Åberg.

Finns det en klar bild av motivet?

– Vi har tittat på flera olika motiv i utredningen men mer än så kan jag inte säga.

Efterlyser fler verktyg

700 förhör har hållits det senaste året och just nu arbetar cirka tio poliser med fallet. Men Lisa Åberg menar att fler verktyg hade kunnat gynna utredningen.

– Jag hade gärna sett mer kameraövervakning, krav på telebolagen att spara uppgifter betydligt längre och större möjligheter att spåra mobiler med kontantkort, säger Lisa Åberg.

”Flera menar att de vet vem mördaren är”

Tidigt i utredningen släpptes en film på en av gärningsmännen som springer från brottsplatsen.

– Flera personer har hört av sig och menar att de vet vem mördaren är som syns på filmen, säger Lisa Åberg.

Varför är det då så svårt att hitta gärningsmannen?

– Den här typen av mord är komplicerade att utreda. Man kan inte förvänta sig att gärningsmannen lämnar spår. Det finns spretiga motiv och kan finnas personer som inte vågar lämna uppgifter. Och det har dessutom använts krypterad telefontrafik.

Genombrott i Frankrike

De personer som varit inblandade i mordet på Karolin Hakim har använt sig av EncroChat, enligt åklagaren. Det är en mjukvara som kan installeras på vanliga mobiltelefoner och som används som kommunikationskanal i kriminella sammanhang.

– Det har under flera år varit oerhört svårt att ta sig in i den här chatten. Men nu har fransk polis gjort ett genombrott och där efterfrågar vi just nu material som kan hjälpa oss vidare, säger Lisa Åberg.

Hur ser du på möjligheten att hitta mördaren och väcka åtal?

– Hela syftet med utredningen är ju att vi ska klargöra vad som hände den 26 augusti på Sergels väg. Varför det hände och vilka som var inblandade, säger Lisa Åberg.