Bara fyra av 44 tredjeklassare på Pilevallskolan kan simma

Det rapporterar tidningen Trelleborgs Allehanda på tisdagen.

– Det är klart att det är bekymmersamt. Men att bedömas som simkunnig, innebär att man ska kunna simma 200 meter inklusive 50 meter ryggsim, så det kan vara fler som rent tekniskt klarar av att simma, men inte orkar hela längden, skriver Annica Liersch, rektor på Pilevallskolan, till SVT Nyheter Skåne, i ett mejl.

Hon skriver att skolan generellt sett har låga siffror och menar att Pilevallskolan har många elever med liten vattenvana som inte haft möjlighet att lära sig simma privat.

– Simkunnigheten ligger som kunskapskrav först i årskurs 6, men det handlar ju inte bara om kunskapskrav utan också om att vara rustad för livet, fortsätter Annica Liersch, rektor på Pilevallskolan.

Skolans och lärarens ansvar

Simning ingår i ämnet Idrott och hälsa i årskurs 3, 6 och 9 i den svenska skolan och undervisningen börjar redan i årskurs 1-3, enligt Skolverket. Det finns inte några styrdokument som fastslår hur mycket tid som ska avsättas för simning i skolan.

Det är skolan och läraren som ansvarar för att undervisa i simning, badvett och säkerhet. Simförmåga ingår i kunskapskraven för årskurs 6 och 9 och därför förväntas skolan ge simundervisning.

I Trelleborgs kommun bedrivs skolornas simundervisning på badhuset av simlärare. Särskilt fokus läggs på andraklassarna som har en simlektion i veckan under hela läsåret. Utöver det erbjuds skolorna ytterligare en lektion i veckan för elever i årskurs 3-6 som inte har klarat av simtestet i tvåan, berättar badhuschefen Karolina Jonasson, för Trelleborgs Allehanda.

Vilka åtgärder kommer Pilevallskolan att vidta för att fler elever ska kunna lära sig simma?

– Vi erbjuder fler tillfällen att träna under kommande läsår med inriktning mot att eleverna ska klara av simningen under årskurs 6 eller senast under årskurs 9. Vi förmedlar kontakt till en simlärare för de elever som önskar det, skriver rektor Annica Liersch till SVT.