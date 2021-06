Försiktig uppgång för Östersjöns enda val

Antalet tumlare i Östersjön beräknades av Östersjöländerna till ungefär 500 mellan 2011-2013. Mellan 2017-2020 samlade forskare in tumlarnas klickande ljud under vattnet med hjälp av mikrofoner. Och antalet så kallade detektionsfrekvenser ökade, åtminstone till den grad att man kunde tänka sig ett något ökat bestånd eller att minskningen bromsats in.

– Den här ökningen är ganska liten. Det ser lite glädjande ut men den här lilla ökningen tyder ändå på att tumlarna är utsatta för kraftiga hot, säger Johanna Stedt, forskare på Lunds universitet.

Allmänheten kan hjälpa valen

Hoten är bland annat när tumlare fastnar i fiskenät och drunknar, buller i vattnet från fartyg, miljögifter och utfiske av arter som tumlare äter. Men det finns saker allmänheten kan göra för att hjälpa Östersjöns enda art av valar:

– Har man ekolod på sin båt kan man stänga av det när man inte använder det, man kan tänka på att när man ser tumlare till havs ska man hålla lite avstånd och låta dem komma till båten istället. En sak som är jätteviktig är att om man hittar en död tumlare på stranden kan man rapportera det till naturhistoriska riksmuseet så att vi forskare kan samla in data, säger Johanna Stedt.