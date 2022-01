Kraftig ökning av konstaterade covidfall i Skåne

De senaste siffrorna som kom från Region Skåne under tisdagen visar att antalet konstaterade covidfall i Skåne nu är 199 072. Om man tittar på hur det såg ut för en vecka sedan är det en ökning med 11 158 personer. Samtidigt har antalet fall som rapporteras per dag sjunkit. Under mellandagarna låg den siffran över 2 000, nu är den nere i 934. Det kan dock bero på att helgerna påverkar redovisningen.

Fler behöver sjukhusvård

Från vården har det kommit signaler om att situationen är ansträngd och antalet patienter som behöver sjukhusvård har ökat kraftigt sedan i torsdags. Då var det 119 personer, idag ligger siffran på 171. Antalet som behöver intensivvård har dock inte ökat lika snabbt. I torsdags var det 12 personer, den nya siffran är 14.

