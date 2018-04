2000-talets flyktingar ger röst åt flyktingar från 1945

När de vita bussarna rullade in i Malmö för 73 år sedan behövdes snabbt stora sovsalar. Många av flyktingarna inkvarterades därför på Malmö museum, vars pampiga riddarsal under en tid var fylld av sängar. Nu spelar Teater InterAkt sin föreställning i just dessa rum med skådespelare som alla själva är flyktingar.

De känner igen mycket i replikerna från 1945 års flyktingvåg, berättar Cecilia Nkolina.

– De har lämnat allt bakom sig, får starta om sina liv och allt är främmande för dem.

Nytt liv utan familjen

David Aiisadeh kom 2012 till Sverige och säger att han precis som 1945 års flyktingar får bygga ett nytt liv utan sin familj.

– Vår mammor är inte här, våra pappor är inte här. Allt är annorlunda, säger han.

De flesta medverkande skådespelarna flydde till Sverige hösten 2015 från Afghanistan och Irak. De kommer att medverka i ytterligare två föreställningar som på olika vis handlar om Malmö som mottagarstad.

Tre föreställningar

”Malmö45” följs av föreställningen ”Bygga båt” som beskriver arbetskraftsinvandringen under 1960 och 70-talet där nästan alla började arbeta på Kockums. Tredje föreställningen ”Trånga sund och öppna vatten” landar till sist i nutiden, flyktingvågen hösten 2015.

”Malmö 45” spelas under helgen på Malmö Muséer.