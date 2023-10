Danska kvinnor gör abort i Malmö – men nu kan aborträtten i Danmark bli generösare

2022 gjordes omkring 35 450 aborter i Sverige.

2022 gjordes 94 procent av aborterna i Sverige före vecka tolv.

96 procent av aborterna i Sverige genomfördes utan kirurgiska ingrepp, det vill säga genom medicinsk metod.

Både antalet och andelen aborter har varit relativt konstant i Sverige sedan 1980-talet, 18 aborter per 1 000 kvinnor i fertil ålder i befolkningen.

Andelen aborter bland tonåringar minskar i Sverige. Under 2022 rapporterades 8 aborter per 1 000 flickor i åldersgruppen 15–19 år, en minskning från 25 per 1000 år 2006.

Källa: Socialstyrelsen