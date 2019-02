Danskarna älskar att besöka Skåne

Tourism in Skåne menar att de danska gästerna ökade med 29,3 procent under 2018 vilket innebär totalt 282 280 gästnätter under fjolåret.

– Det är flera faktorer som spelar in, men de vanligaste orsakerna är naturen och valutan, säger Pia Jönsson-Rajgård, vd Tourism in Skåne.

Natur och spa lockar

I och med den stora ökningen av danska turister har Skåne passerat 6 miljoner kommersiella gästnätter på ett år, där 1,6 miljoner är från utlandet.

– Vi har en bra kapacitet i form av nya hotell som kan ta emot gästerna, det gäller inte bara turister utan också affärslivet, säger Pia Jönsson-Rajgård.

Vad är det som lockar danska turister?

– Nu under vintern så är det inte så mycket naturen som lockar. Danskarna besöker gärna spa för att de inte har det utbudet på hemmaplan. Sen spelar valutan stor roll vilket leder till shopping.

Under sommaren är det mer naturen i nordöstra Skåne som lockar danskarna.