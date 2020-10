Demonstration mot Hörbys nya flaggpolicy

Beslutet att prideflaggan och andra minoritetsflaggor ska sluta hissas i Hörby togs av kommunstyrelsen i måndags.

– Vi vill inte hissa flaggor som inte representerar alla i kommunen, och prideflaggan är just en sådan, sa Cecilia Bladh in Zito (SD) till SVT Nyheter Skåne under tisdagen.

”Dålig signal”

Idag samlas kritiker utanför kommunhuset i Hörby för att demonstrera mot beslutet.



– Det är en dålig signal. Pride står för mångfald och det är väldigt viktigt, säger Marie Bergström, styrelsemedlem i föreningen Växtkraft som har initierat demonstrationen.



Målet med demonstrationen är enligt Marie Bergström att få tillbaka prideflaggan i kommunen.



– Många Hörbybor är trötta på kommunens dåliga beslut, säger hon.