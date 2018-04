Ikväll stängs E22 – räkna med trafikkaos

Omledningen visas med blå-vita skyltar. Södergående trafik leds via trafikplats 22 Lund Norra, Norra Ringvägen, väg 108 och trafikplats 19 Lund Södra. Norrgående trafik leds via trafikplats 21 Gastelyckan, Sandbyvägen, Utmarksvägen, Solbjersvägen och trafikplats 22 Lund Norra.

Den rekommenderade vägen för den som inte har en målpunkt inne i Lund visas med grön-vita skyltar. Södergående trafik går då via trafikplats 23 Gårdstånga, väg 104, Kävlinge, väg 108 och trafikplats 19 Lund Södra. För norrgående trafik finns två alternativ. Det första är via trafikplats 19 Lund Södra, väg 108, Kävlinge, väg 104 och trafikplats 23 Gårdstånga. Det andra är via Trafikplats 21 Gastelyckan, Dalby, Södra Sandby och trafikplats 23 Gårdstånga.

Tåg:

Under vardagar 5–19 april kör flera tågavgångar med förlängda tåg till och från Lund C. Information om vilka avgångar det gäller finns på skanetrafiken.se/e22. På sträckan Malmö–Lund avgår det fler än tio tåg per timme i vardera riktningen i rusningstid.

Buss:

SkåneExpressen 1 och linje 169 leds om öster om E22 via Solbjersvägen, Utmarksvägen, Sandbyvägen, Sydöstra vägen, Trafikplats Råby och omvänt. Ta gärna en tidigare avgång; din resa kan komma att ta längre tid än vanligt.