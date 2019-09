Kikhosta är framförallt farlig för små barn. – Det är viktigt att vara observant och ta prov på dem som går med långdragen hosta, säger Skånes smittskyddsläkare Per Hagstam. Foto: Heiko Junge/TT

Epidemi av kikhosta i Danmark – men i Skåne är läget normalt

En kikhosteepidemi sveper över Danmark, som haft flera fall under augusti än under hela förra året. Men i Skåne är situationen normal, säger smittskyddsläkare Per Hagstam.

– Vi i Skåne har inte fler fall nu än tidigare augustimånader, säger han. Det danska utbrottet är koncentrerat till framförallt Fyn och Östjylland. Under augusti i år noterades 1 323 fall av kikhosta, vilket är lika mycket som under hela 2018 och 2019. – Jag vet faktiskt inte varför det är så många fall i Danmark just nu. Det har talats om en ökad uppmärksamhet men det kan inte vara hela förklaringen, säger Per Hagstam. Farligt för små barn I Sverige ingår kikhostevaccin i vaccinationsprogrammet. Detta är dock inte livslångt och man kan mycket väl få kikhosta som vuxen. – Ibland är man inte medveten om det, säger Per Hagstam. Kikhosta är framförallt farlig för små barn. – Det är viktigt att vara observant och ta prov på de som går med långdragen hosta, säger Hagstam. Kikhosta Kikhosta Visa Kikhosta orsakas av en bakterie, Bordetella pertussis, som fäster och tillväxer på vävnad i luftvägarna. Bakterierna utsöndrar ett gift (exotoxin) som är av betydelse för symtomen. Smittämnet finns hos den sjuke i luftvägarna och sprids som droppsmitta i anslutning till hostattacker. Smittsamheten är mycket hög. Inkubationstiden är vanligen en till två veckor, men kan uppgå till tre veckor. Immuniteten efter vaccination är cirka 6–7 år och efter genomgången infektion cirka 15 år. Kikhosta finns därför främst bland vuxna och ovaccinerade unga i Sverige. Eftersom immuniteten inte är livslång kan man få sjukdomen även i vuxen ålder och på så vis kan vuxna smitta ovaccinerade barn. Källa: Folkhälsomyndigheten Dela Dela

