Fansen efter smällarna: ”Jag är skitförbannad”

– Jag är skitförbannad på detta. Jag tänker att nu har man gjort skit av detta igen, säger Kenn Thommy Elmevi.

Det var strax efter Malmö FF:s ledningsmål som första smällen hördes, domaren bröt då matchen i några minuter. Sen efter andra målet från MFF small det igen.

– Jag satt ganska nära händelsen och det är klart att jag blir rädd, speciellt när man inte vet var det kommer ifrån, säger supportern Sune Stridsberg.

Har övervakningsbilder

Båda bollkallarna som skadades under matchen mår i dag bra, enligt Malmö FF. Klubben har under dagen gått igenom övervakningskamerorna och konstaterade att totalt tre bangers kastades in.

– Vi har gått igenom materialet och skickat det till polisen. Nu hoppas vi kunna ta reda på vem som har kastat och var ifrån de har kommit, säger Peter Narbe, säkerhetsansvarig Malmö FF.

Kan man identifiera personerna?

– Jag bedömer att polisen har goda förutsättningar att gå vidare med detta, säger Peter Narbe.