Två män döms till fängelse för gruppvåldtäkt i Malmö

Våldtäkten begicks på ett hotell i centrala Malmö den 4 augusti förra året. Flickan var på rymmen från ett behandlingshem och fick kontakt med en av killarna som uppgav att han hade ett rum bokat som hon kunde bo på.

Tillsammans med en kompis festade flickan på hotellrummet, men senare under natten dök männen, 21 och 22 år gamla, upp. Våldtäkten som båda männen deltog i, skedde inne på hotelltoaletten och under övergreppet fick flickan flera hårda slag i ansiktet som ledde till svullnader och blåmärken. Hon kränktes verbalt och övergreppen filmades dessutom av den ena mannen som sedan spred filmen till vänner via sociala medier.

Bedöms som grov

Malmö tingsrätt skriver i sin dom att männen utfört våldtäkten i samförstånd och att omständigheterna, att flickan var minderårig och kraftigt berusad, att männen var flera, misshandeln, kränkningarna och filmen, gör att den bedöms som grov.

Männen döms till fem och ett halvt års fängelse vardera och de ska dessutom tillsammans betala 140 000 kronor i skadestånd till flickan.