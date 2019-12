Fler nattåg mellan Malmö och Berlin nästa år

Företaget har inför 2020 köpt in ytterligare tio liggvagnar som sätts in i trafik efter en teknisk uppgradering under våren, något som Sydsvenskan var först att rapportera om.

– De senaste två åren har vi sett en starkt ökande efterfråga och vilja att åka tåg utomlands. Vi sålde slut i stort sett alla resor i somras och såg att det finns möjlighet att köra mer, därmed denna investering, säger Marco Andersson, marknadschef på Snälltåget till SVT.

Marco Andersson, marknadschef på Snälltåget.

Investeringen i de nya vagnarna kommer innebära en betydligt större kapacitet att ta emot passagerare. I år har Snälltåget kört omkring 15 000 resenärer på sträckan. Nästa år hoppas tågbolaget komma upp i 40 000 resenärer.

”Greta-effekten”

Marco Andersson tror att en av anledningarna till det ökande intresset för tågresor ut i Europa är att allt fler diskuterar utsläpp och överväger miljövänligare alternativ.

– Tidigare har vi varit väldigt bra på att flyga utomlands och tågen har fört en tynande tillvaro. Nu tycks allt fler vilja åka mer hållbart och är beredda på att det tar lite mer tid. Utomlands talas om Greta-effekten och den kan ha spelat in även i hennes hemland, säger han.