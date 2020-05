Ett trettiotal personer vill lämna den grova kriminaliteten

Inom ramen för Sluta skjut hölls nyligen flera samtal med personer inom våldsamma grupperingar kopplade till dödligt våld i Malmö. Syftet var att få personerna att lösa sina konflikter och lämna den kriminella banan.

50-tal rättegångar

Under våren 2020 kommer ett femtontal rättegångar som berör personer inom Sluta skjut ha påbörjats eller hållits.

– Vi hade helst sett att de här personerna skulle ha lämnat kriminaliteten bakom sig och hittat ett annat sätt att leva sina liv, men framförallt vill vi att de ska överleva, säger Glen Sjögren, kommunpolis i Malmö, i ett pressmeddelande på tisdagen.

Han tillägger:

– Polisen, Malmö stad och Frivården har stått och står beredda att hjälpa dem. Men om man inte accepterar den hjälp vi erbjuder och fortsätter sin våldsamma kriminella livsstil så är polisen och hela rättsväsendet redo att sätta stopp för dem.

Flera vill hoppa av

De senaste månaderna har ett trettiotal individer inom våldsamma grupperingar i Malmö tagit steg för att lämna sitt gamla liv bakom sig.

Ett tjugotal av dessa försöker förändra sin situation på hemmaplan medan ett tiotal, med annan situation, har flyttats till annan ort.

– Att ett tiotal personer den senaste tiden haft modet att lämna sitt kriminella sammanhang och även flytta, ser vi som en stor framgång. De här individerna är så här långt seriösa i sin önskan att förändra sina liv, säger Rebeca Persson på avhopparverksamheten i Malmö stad.

Viktigt att fortsätta arbetet

Målet med Sluta skjut är att det dödliga våldet ska upphöra.

Sedan årets start har fyra skottlossningar inträffat i Malmö. Under 2019 inträffade totalt 34 skottlossningar. 47 skottlossningar skedde under 2018 och under 2017 inträffade 65.

– Utvecklingen med färre skottlossningar är så klart något vi är nöjda med och vår övertygelse är att både Sluta skjut som strategi och Operation Rimfrost haft en stor påverkan för den nedåtgående trenden. Samtidigt vet vi att det finns flera konflikter i de kriminella miljöerna som snabbt kan eskalera till våld och det gäller för oss att vara fortsatt enträgna i vårt arbete, säger Mattias Sigfridsson, tillförordnad polisområdeschef i Malmö.