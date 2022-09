Här når nya superkabeln Skånes kust

– Det som sker nu är en liten men viktig milstolpe i projektet, detta är platsen där den nya kabeln angör Sverige, berättar Patrik Gylesjö, projektansvarig vid företaget Global Connect.

Den nya kabeln ska löpa mellan Berlin och Luleå och har en total projektbudget på en halv miljard kronor.

Uppgiften för dagen är att borra ett 400 meter långt hål från strandkanten och rakt ut i havet. Via hålet leds sedan kabeln, som närmast kommer från Bornholm, in under havsbotten och vidare mot land.

Se videon om den avancerade kabeldragningen vid en av Skånes vackraste platser.

Projektansvarige Patrik Gylesjö framför den nya digitala superkabelns landfäste vid Borrby Strandbad. Foto: Hans Larsson/SVT

Motsvarar all dagens datatrafik

Den komplicerade manövern är, enligt Patrik Gylesjö, utformad för att inte skada den känsliga miljön vid stranden. När borriggarna och manskapsbodarna så småningom plockats är ett brunnslock det enda kvarvarande spåret efter kabeldragningen.

– Den kapacitet vi installerar motsvarar all datakommunikation som idag sker i Norden, vi bygger alltså ut med lika mycket till. Det är en av de största investeringar i digital infrastruktur som gjorts i Norden under de senaste åren, berättar Patrik Gylesjö.