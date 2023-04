Det var under onsdagseftermiddagen som en fiberduk blåste in över tågspåret i höjd med Häljarp söder om Landskrona. Fiberduken trasslade in sig i kontaktledningar och orsakade ett strömavbrott som i sin tur skapade ett totalstopp mellan Malmö och Helsingborg.

Såväl räddningstjänsten som Trafikverket var på platsen utan att lyckas få bort duken. Vid 21-tiden ska tågtrafiken vara igång igen, enligt Skånetrafikens prognos.

Texten uppdateras.