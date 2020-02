Hopp om högt tryck på sommartågen

Förra sommaren valde Snälltåget, som sedan 2012 har kört tre avgångar i veckan mellan Malmö och Berlin under sommarsäsong, att under två veckor ha dagliga avgångar.

Tågen blev fullbokade och därför kör företaget i sommar på avgångar Malmö–Berlin varje dag.

– Bokningsläget är 200 procent bättre än föregående år, säger Marco Andersson, marknadschef på Snälltåget.

Vill locka tyskar

Med tanke på klimataktivisten Greta Thunbergs genomslag i Tyskland vill företaget också försöka locka tyskar att ta tåget till Sverige.

-De har semester och skolledigt hela augusti. Det är för oss den mest djärva perioden. Vi har varit lite skraja angående hur mycket vi ska våga öka men nu har vi fått ett tydligt kvitto på att det var rätt beslut, säger Marco Andersson.

I mitten av mars planerar SJ att släppa sina biljetter för juli och augusti. Därför har bolaget än så länge ingen uppfattning om bokningsläget inför sommaren. Men med tanke på hög efterfrågan på tågresor till kontinenten lade SJ om tidtabellen i december så att byten i Malmö ska fungera bättre.

Märkt av intresse

Under 2020 kan resenärer kliva på ett tåg i Stockholm vid 23-tiden på kvällen och vara framme i Hamburg vid lunchtid dagen efter.

-Vi har redan märkt i den här Tågsemestergruppen på Facebook att det är många som uppskattar det, säger Stephan Ray, presskommunikatör på SJ.

Under 2020 kommer SJ att ha tre dagliga förbindelser mellan Stockholm, Köpenhamn och Hamburg. Sommartid kommer det innefatta en nattlig avgång mellan Köpenhamn och Hamburg. Tidtabellen som gäller för 2020 innebär också 10 000 fler platser per vecka på linjerna Stockholm–Göteborg och Stockholm–Malmö, något som enligt SJ kan komma att öka ytterligare under sommarmånaderna.