Misstänkt föremål var ofarligt – Hyllie station utrymdes och tågen stoppades

Larmet kom vid 14:30-tiden. Inga tåg passerade stationen och polisen var på plats för att kontrollera det misstänkta föremålet.

– Det är en plåtburk som står där nere, säger Martin Jönsson, yttre befäl på polisen.

Burken fotograferades och skickades till bombteknikerna för en första bedömning.

Strax innan klockan 16 hävdes avspärrningar och tågstopp efter att föremålet bedömts som ofarligt och polisen avslutade insatsen på stationen.

Bussar ersätter

Enligt Skånetrafiken ersätts tågen under stoppet med bussar mellan Malmö C, via Hyllie, och Köpenhamns flygplats.