Foto: SVT

Inställda Öresundståg över bron i helgen

Alla Öresundståg mellan Malmö C och Copenhagen Airport ställs in mellan lördag kl 13 och söndag kl 12.50. Istället sätts ersättningsbussar in, meddelar Skånetrafiken.

Anledningen till tågstoppet är att Trafikverket utför sitt årliga underhållsarbete på Öresundsbron. På den svenska sidan utgår ersättningsbussarna under dag- och kvällstid från Hyllie med flygplatsen som ändstation. För att ta sig vidare mot Köpenhamn H krävs alltså ett bussbyte. Från midnatt till klockan 05 på söndagsmorgonen kör dock bussarna hela vägen från Malmö C till Köpenhamn H – och omvänt. ”Tänk på att det tar längre tid att resa med buss och att man därför behöver påbörja sin resa tidigare för att komma fram i tid”, skriver Skånetrafiken i ett pressmeddelande. Mellan kl 03.10 och 05.00 på söndagsmorgonen är dessutom Öresundstågen mellan Malmö C och Lund C inställda på grund av tekniskt underhåll i Hyllie. Även då sätts ersättningsbussar in på den berörda sträckan. Dela Dela

