Inte bara blommor – bin gillar träd också

Under våren och sommaren 2017 placerade forskare från Lunds universitet ut konstgjorda biholkar runt om på odlingsfält i Skåne. De samlade sedan in pollen som det röda murarbiet fått med sig in i holken för att se hur mycket den använde sig av rapspollen.

– Visst använde de sig av rapsen men det vi hittade mest av var ekpollen, berättar doktoranden Melanie Karlsson som varit delaktig i projektet.

Från dessa biholkar samlade forskarna in pollen. Foto: Helene Blob/SVT

Varför det just är eken som är favoriten har forskarna ännu inget svar på men Melanie Karlsson spekulerar.

– Näringsmässigt verkar det inte vara någon skillnad mellan till exempel ek och lönn så det kanske kan vara blomformen. Blomman på en ek är som en pudrig klase, kanske gillar rödmurarbiet just den formen för att lättare få pollen från blomman.

Fortsätta forska

– Vi har 370 arter av bin i Sverige men för de flesta av dessa vet vi inte så mycket om vad dom gillar och då är det väldigt svårt att veta vad man ska göra för dem.

Att man nu vet att det röda murarbiet, som är ett vanligt bi i södra Sverige, tycker om just ek är en början. Men det behöver inte betyda att alla bin gillar just det trädets pollen.

Från ekens blommor tycker det röda murarbiet om att hämta pollen. Foto: Helene Blob/SVT

– Jag tycker det hade varit kul att få fortsätta det här arbetet och samla in pollen från fler arter så vi kan veta vad alla tycker om.

Varför är den här forskningen viktig?

– Bina har haft ett tungt sekel i och med att när jordbrukslandskapet har förändrats så mycket och det har skett en stor minskning med blommor. Då är det viktigt att veta vilka resurser vi kan använda för att hjälpa dem på traven, säger Melanie Karlsson.

Hjälp bin själv

För att just hjälpa bina på traven i deras fortsatta överlevnad finns det några tips som Melanie Karlsson delar med sig av.

– Se till att det finns blommor, har man en trädgård kan man plantera lite eller låta bli att klippa en del av gräsmattan. Sen kan man också tänka på att låta sina gamla träd och buskar stå eller varför inte plantera ett nytt träd så att framtidens bin har något att äta.