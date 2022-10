Mutmisstankar på kommunal jaktmark – anställda får jaga vid Vombsjön till reapris

I skogen intill Vombsjön, mellan Lund och Sjöbo, frodas den åtråvärda skånska kronhjorten. Här har Malmö viltvårdsförening haft ett nära samarbete med Malmö stad i årtionden, och gett jägare möjlighet att jaga till ett fördelaktigt pris.

2016 såldes en stor del av marken till det kommunala dricksvattenbolaget Sydvatten – som har dricksvattenanläggning i området. Fyra år senare upprättades ett avtal mellan Sydvatten och Malmö viltvårdsförening, där bolaget ger jaktföreningen rätt att använda marken till jakt, kurser och viltvård.

Det kostar föreningen 40 000 kronor plus moms årligen. Det innebär omkring en femtiolapp per hektar – en summa långt under marknadspris, enligt flera bedömare.

– Marker runt omkring med mycket dovhjort kan ligga på 300-500 kronor per hektar, säger en person som SVT Nyheter Skåne pratat med, och som har stor insyn i skånska jaktarrenden.

Villkoret: Jakt åt de anställda

Ett av villkoren i avtalet är att föreningen en gång om året anordnar en särskild jakt för Sydvattens anställda, där föreningen ställer upp med drevkarlar och bjuder på lunch. Bolagets personal slipper att betala jaktavgift och fällavgift – något som föreningens vanliga medlemmar måste göra.

– Jag känner till att det är många i personalen som är intresserade av jakt, säger Göran Svejme, före detta ordförande i Malmö viltvårdsförening.

Misstänkt mutbrott

Sydvattens vd Jörgen Johansson vill inte delta i någon intervju.



Bolaget skriver i ett mejl att avgiften grundar sig på vad Malmö stad tidigare tjänat på området och att avtalet ställer stora krav på föreningen, som på grund av markens känslighet exempelvis måste köra på ett särskilt bränsle och med särskilt fordon.

Bolaget säger också att jakten var ett önskemål från anställda, och att den möjliggjorts genom att deltagarna blir medlemmar i föreningen.

Nu utreds affären i Vomb hos Riksenheten mot korruption som misstänkt mutbrott.

SVT Nyheter har varit i kontakt med Malmö viltvårdsförenings nuvarande ordförande som inte vill lämna några kommentarer.