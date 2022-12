Kraftig minskning av sprängningar i Malmö

– Den långsiktiga trenden har varit positiv, säger Erik Jansåker, biträdande polisområdeschef i Malmö, när han summerar 2022.

Det värsta året i Malmö var 2017. Då skedde 65 skjutningar och 58 sprängningar i staden. Det var också då som Donald Trump utbrast: ”Look what happened last night in Sweden” efter att ha sett ett reportage om Malmö på tv-kanalen Fox News.

Från 58 till 8 sprängningar i Malmö

Sedan toppåret 2017 har antalet skjutningar och sprängningar i Malmö stadigt minskat. Till och med 23 december (när det här reportaget gjordes) har det varit 28 bekräftade skjutningar i Malmö, en liten ökning från 2021, och åtta sprängningar, den klart lägsta noteringen på många år.

Erik Jansåker menar att projekt som ”Sluta skjut” och avhopparprogram för gängkriminella har bidragit till minskningen.

– Vi jobbar framförallt väldigt intensivt mot nyrekryteringen in i de här gängkonstellationerna, säger Erik Jansåker och framhåller polisens samarbete med Malmö stad och föreningar i utsatta områden.

Brott klaras upp

Under 2022 har fem personer dödats i skjutningar. Mest uppmärksammad var dödskjutningen på köpcentrumet Emporia i augusti. Ett tiotal personer är misstänkta för inblandning i mordet och utredningen växer hela tiden.

Just nu pågår en rättegång mot flera gärningsmän som misstänks ligga bakom tre av de åtta sprängningarna under 2022.

– Vi har haft enormt tunga år och det är fortfarande tungt. Det är komplicerade ärenden som kräver resurser och kompetens för att ro i land, säger Erik Jansåker.

Hjälper andra städer

Tidigare år har Malmö fått resurser från andra delar av landet för att hantera skjutningar och sprängningar. Nu är det tvärtom.

– Stockholm och Södertälje har haft stora problem under en längre tid och vi har en viss resurs som är där och hjälper till, säger Erik Jansåker, som också tror att regeringens planer på anonyma vittnen och visitationszoner kan bidra i arbetet mot gängen, även om han ser en problematik.

– Det är oerhört viktigt att vi inte får befolkningen emot oss. Där krävs det extra noggrannhet när vi gör våra kontroller när det sker en skjutning och det accelererar i något område, säger Erik Jansåker.