Kriminella i Malmö har tillgång till mer vapen och sprängmedel än tidigare

Malmö har de senaste åren har haft ett stort antal sprängningar mot restauranger och andra kommersiella intressen.

Sprängningar har främst skett under tidpunkter då man inte förväntat sig att människor kunnat befinna sig i lokalerna, under kvällstid på företag och under nattetid eller tidig morgon på restauranger.

– Förut slog man varandra på käften, nu har det ändrats helt, säger Ylva Ehrlin.

Olika typer av sprängmedel

2018 hade Malmö en stor förekomst av handgranater. Det har avtagit på senare tid, men användandet av olagliga så kallade bangers har däremot ökat. Det har dessutom dykt upp en kraftigare modell ”Cobra 20” som innehåller 200 gram pyroteknisk sats med stor sprängverkan”, skriver polisen i sammanställningen.

– En Cobra 20 kan ha olika skepnader, ofta är det kopior där satsen är mindre än 200 gram. Sen är de förhållandevis dyra att köpa på nätet, säger Ylva Ehrlin.

Enligt Ylva Ehrlin är det svårt att veta vilka typer av sprängmedel som används eftersom det försvinner när satsen exploderar.

– Europol gjorde under 2017 ett beslag på flera ton av bangers i Polen, efter det kunde man se att det blev ett stopp, säger Ylva Ehrlin

Tillgång till mer vapen och sprängmedel

Sammanställningen slår fast att våld i de kriminella kretsar har ökat de senaste fem åren.

Den visar också att de olika kriminella grupperna verkar ha tillgång till mer vapen och mer sprängmedel än tidigare, där den pekar på att det används i miljöer där andra människor kan komma till skada.