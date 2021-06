Lunds universitet klättrar på topp-100-listan i världen

(Fjolårets placering inom parentes)



1 (1) Massachusetts Institute of Technology (MIT), USA

2 (5) University of Oxford, Storbritannien

3 (7) University of Cambridge, Storbritannien

3 (2) Stanford University, USA

5 (3) Harvard University, USA



87 (97) Lunds universitet

89 (98) Kungliga Tekniska högskolan (KTH)

121 (139) Chalmers tekniska högskola

124 (124) Uppsala universitet

148 (181) Stockholms universitet

180 (202) Göteborgs universitet

329 (362) Linköpings universitet

365 (333) Umeå universitet



Källa: QS World University Rankings