Malmö kan få egen tunnelbana

Genom att koppla iihop Malmö med Köpenhamns tunnelbanesystem så kan man skapa en ny pendlingsmöjlighet med en restid mellan städerna på 20 minuter. I rusningstid kan tågen gå så tätt som var 90:e sekund – alltså med 1,5 minuts mellanrum.

Malmö och Köpenhamn har utrett det här under en längre tid och det planeras för två nya stationer i Malmö, en i Västra hamnen och en vid Malmö C. Men nu vill alltså politikerna i Malmö ta planerna på en Öresundsmetro ett steg längre. Kommunstyrelsen beslutade under onsdagen att utreda en vidare utbyggnad av metron i Malmö. Platser som tidigare nämnts som aktuella är Värnhemstorget och Södervärn.

Större arbetsmarknad

– Med Öresundsmetron knyter vi ihop Malmö och Skåne ytterligare med Köpenhamn och Själland och detta på ett sätt att vår arbetsmarknadsregion växer med motsvarande ett helt Stockholm, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande i Malmö, till nyhetsbyrån News Öresund.

– Till det kommer också att Sverige med metron får möjlighet att transportera mer gods på Öresundsbron som avlastas från de dagliga pendlarna.

Mångmiljardprojekt

Ett bygga Öresundsmetron beräknas kosta runt 30 miljarder danska kronor och projektet ligger flera år framåt i tiden.