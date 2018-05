Elev på Bergaskolan: ”Man blir rädd att det ska hända igen”

– Det har varit mycket rykten på skolan hela dagen. Vi har pratat på lektionerna om det som hänt och det var många elever som var upphetsade och oroliga. Vi har också pratat mycket om vem som hotat skolan och varför, säger en elev till SVT Nyheter Skåne.

Det var under tisdagen som polisen fick in uppgifter om ett hot mot elever på Bergaskolans tillfälliga lokaler i Bunkeflostrand. Tre tonåringar har anhållits, misstänka för förberedelse till mord. De har förhörts under dagen.

Polis gick runt på skolan

Poliser har under hela dagen varit på plats utanför och inne på skolan för att markera sin närvaro och prata med elever som behöver det.

– Det har känts konstigt och bra samtidigt att polis har patrullerat vår skola idag. Det känns märkligt och tryggt samtidigt när man ser poliser som går runt på vår skola. Om det händer skolskjutningar i USA så tänker man nu att det kan hända här också. Man blir rädd att detta ska hända igen, avslutar eleven.