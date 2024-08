Män från Malmö åtalas efter att ha smitit från miljontals kronor i nikotinskatt

Männen har under flera år köpt in e-cigaretter, så kallade engångsvejps, från olika EU-länder och i Malmö sålt vidare via sina hemsidor.

Men förra året fattade myndigheterna misstankar eftersom de uppgifter som de fick in om importen inte stämde överens med den verkliga införseln av e-vätska – den nikotinvätska som e-cigaretter består av.

Skatteverket gjorde till exempel en kontroll och hittade engångsvejps från Holland på lastpallar i deras lager – trots att de enligt handlingar inte importerat några e-cigg.

Försäljning av vejps har ökat – men inte skatten

2018 införde regeringen en ny punktskatt på bland annat e-cigaretter – men det här är första gången någon åtalas för att inte ha betalt skatten.

– Trots att försäljningen av e-cigaretter bedömts ha ökat de senaste åren har redovisningen av nikotinskatt till Skatteverket inte följt samma utveckling. Det gör att man kan anta att det finns skatt som inte redovisats och att skatteundandraget därmed kan vara omfattande, säger Titti Campalto, sektionschef på Skatteverket i ett pressmeddelande.

4,4 miljoner kronor på drygt ett år

Malmöföretaget ska mellan 2022 och 2023 låtit bli att betala 4,4 miljoner kronor i nikotinskatt genom att ange felaktiga uppgifter om sin import.

– De har bara redovisat några procent av den totala skatten, säger Sara Bjerefeldt, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Männen åtalas nu för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grovt försvårande av skattekontroll.

Åklagaren yrkar på näringsförbud i fem år och en företagsbot på 2 miljoner kronor. Om tingsrätten dömer dem kan det leda till upp till två års fängelse.

Männen förnekar alla misstankar.