Maskerade ungdomar i bråk i Kristianstad – flera gripna

Dagen efter torsdagskvällens misstänkta mord på Gamlegården i Kristianstad har det varit oroligt i staden.

Under eftermiddagen larmades polisen till Stora torg i centrala Kristianstad efter att ett stort bråk brutit ut med maskerade ungdomar.

En polispatrull tillkallade förstärkning efter att flera av ungdomarna började kasta smällare i närheten av dem. Tre personer har gripits misstänkta för våldsamt upplopp.

– Det är flera ungdomar som maskerar sig och smäller smällare och tänder facklor i närheten av en polispatrull som befinner sig på platsen i ett annat ärende, säger Kim Hild, presstalesperson vid polisen.

Polisen orsakade själva smällarna

Tidigare under fredagseftermiddagen larmades polisen till NTI-gymnasiet efter att man fått in samtal om höga smällar, samt att några män skulle ha försökt ta sig in på skolan.

Tre maskerade män sågs vid skolan i samband med larmet och skolan beslutade sig för att inrymma eleverna, rapporterar Kristianstadsbladet.

– Det kom ut en maskerad man från en restaurang, och sen åkte de i väg på en skoter, säger rektorn till tidningen.

I samband med larmet från gymnasiet hördes en hög smäll i området.

– Det var vi själva som använde oss av så kallade distraktionsgranater i ett annat utredningsärende, men det är ingen fara för allmänheten, säger polisens presstalesperson Kim Hild.

Hade utredningsärendet att göra med gårdagens misstänkta mord?

– Jag förstår att du ställer den frågan, men det är för tidigt att säga, säger hon.