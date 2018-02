Rosenberg: ”Hade betytt mycket att få avsluta med att vinna cupen”

18 klubbar har vunnit Svenska Cupen. Helsingborg var först när de besegrade Sleipner 1941. Malmö FF har flest titlar, 14. Östersunds FK är regerande mästare.

14 cupguld, Malmö FF

8, AIK

7, IFK Göteborg

6, IFK Norrköping

5, Helsingborgs IF

4, Djurgårdens IF

3, IF Elfsborg, Kalmar FF

2, Åtvidabergs FF

1, Degerfors IF, GAIS, Halmstads BK, BK Häcken, Landskrona BoIS, Råå IF, Örgryte IS, Östers IF, Östersunds FK.

Källa: svenskfotboll.se