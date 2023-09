Miljöpartisten Per Gahrton är död

Per Gahrton föddes i Malmö 1943 och satt i kommunfullmäktige i Lund för Folkpartiet innan han kom in i riksdagen för samma parti. Han var en av initiativtagarna till Miljöpartiet och blev dess första språkrör 1984 tillsammans med Ragnhild Pohanka. Per Gahrton blev 80 år och avled på sjukhus natten till tisdag 19 september.

Han satt i riksdagen under tre mandatperioder och i Europaparlamentet mellan 1995 och 2004.

Tidigare språkröret Gustav Fridolin beskriver honom som nyfiken och kunnig och en person som var verksam både på den svenska och globala arenan.

– Han var en vän, nån man kunde sms:a med och som funnits där. Han var aldrig mycket för titlar, även när jag klampade in på rikskansliet som tonåring så tittade han upp och ställde en fråga. Han kunde bry sig om vad en påg från norra Skåne tyckte, säger Gustav Fridolin.

Bidrog till en global miljörörelse

Han hade kontakt med Gahrton i förra veckan med anledning av att första delen av MP-profilens memoarer skulle släppas.

– Han var den som drog ihop alla grupper av människor och sa att vi måste in i riksdagen, bråka och göra skillnad. 40 år senare är Miljöpartiet ett etablerat och starkt parti i Sverige. Den gröna idéströmningen i världen som han bidrog så mycket till är en riktigt stark global rörelse med regeringsmakt i många europeiska länder, säger Fridolin.

SVT Nyheter intervjuade Gahrton i juni då han kritiserade idén om att lämna ledarmodellen med två spåkrör.

– Det verkar vara en desperat lösning på dåliga opinionssiffror. Det finns ingenting som tyder på att en partiledare vore bättre, sa Gahrton då.

Avgående språkröret Per Bolund skriver på Instagram:

”Det är med stor sorg jag hör att Per Gahrton gått bort. Per hade en unik kombination av medmänsklig värme och intellektuell skärpa. Per har betytt mycket för mig och för så många andra som kämpar för en bättre värld. Tack Per för ditt livsverk!”