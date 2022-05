Tågkaoset på Österlen: Fem inställda tåg – varje dag

– Det mest irriterande är när de ställer in tåget och säger att det ska komma ersättningsbussar. Och så kommer ingen buss. Jag funderar ofta på att flytta från Österlen, suckar Pascal Bjerrehus.

Han är en av flera luttrade tågresenärer som SVT springer på i morgonrusningen. Alla berättar de samma sak: ständiga förseningar och ganska ofta helt inställda tåg.

– Det är jobbigt. Jag kommer ofta försent och får mycket frånvaro. Risken finns att det går ut både över betygen och min CSN-ersättning, berättar gymnasisten Gwen David som reser mellan Skurup och Ystad varje dag.

Tåg ställs in för att rätta till tidtabellen

Många av banans problem är typiska för enkelspårig järnväg, till exempel är det vanligt att redan sena tåg avblåses helt på Österlen. Detta för att ”rätta till” tidtabellen och förhindra ännu större – och dyrare – förseningar på annat håll i järnvägsnätet, berättar Göran Holmberg, verksamhetssamordnare på Trafikverket.

Järnvägen inte trädsäkrad

Ofta ställer Skånetrafiken in för att det blåser, särskilt på etappen Ystad-Simrishamn som inte blivit trädsäkrad. Risken för nedfallande träd anses alltför hög när det friskar i.

Enligt Göran Holmbergs noteringar ställdes 888 avgångar mellan Malmö och Simrishamn in helt eller delvis under den senaste tolvmånadersperioden – samt 818 avgångar i motsatt riktning. Det ger ett snitt på totalt 4,67 inställda avgångar per dygn under perioden. Siffran gäller endast ”akut inställda” avgångar, inte perioder då trafiken legat nere pga planerat banarbete.

Följ med ombord via klippet ovan och hör om Österlenpendlarnas ständiga prövningar.