Notan för hyrpersonal på Sus i Skåne fördubblades – förbereder hyrstopp

I snitt betalade Region Skåne 38 500 kronor per nattpass för en läkare på akuten i Lund under sommaren, inklusive moms. Den totala notan för hyrpersonal under juni och juli fördubblades jämfört med förra året.

Ändå tror regionen att ett totalt hyrstopp snart ska vara möjligt att införa.