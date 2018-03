Nu utreds vilka vrak som ska saneras först

– Just nu håller vi på med en riskutvärdering, säger Frida Åberg, utredare på Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

En inventering utmed hela Sveriges kust visar att ett drygt 30-tal fartyg utgör en stor miljöfara. De vrak som pekats ut ut har antingen stora mängder olja eller annan farlig last ombord.

– Det vanligaste miljöproblemet är oftast inte att det blir ett stort utsläpp utan att det ligger och småläcker och förorenar området kring vraket, säger Frida Åberg.

Spela Det kinesiska bulkfartyget Fu Shan Hai kolliderade med ett polskt containerfartyg och började sjunka nordväst om Bornholm lördagen den 31 maj 2003. Fartyget sanerades på olja 2013, men kan innehålla fler miljöfarliga ämnen. Foto: Kustbevakningen

Pilotprojekt

I vinter genomfördes ett pilotprojekt på ett av dem. Thetis utanför Smögen i Sotenäs kommun sanerades då på 730 liter olja.

– Lärdomen därifrån visar att det är ett komplicerat uppdrag och att det är väldigt mycket som är oklart fram till man är på plats och verkligen ser hur det ser ut.

Just nu håller HaV på att kartlägga de andra vraken för att se vilka av dem som kan komma att saneras härnäst.

– Vi tittar på hur stor risken är att det blir ett utsläpp, vilka konsekvenserna skulle kunna bli av ett utsläpp och vad en sanering kostar.

Undersökning på plats

Frida Åberg hoppas att de kommer att vara klara med utvärderingen till sommaren. Till sin hjälp har de bland annat data från haverirapporter, ritningar på vraken, information från miljödatabaser och uppgifter om strömmar i området så man vet var ett utsläpp skulle hamna. Dessutom planeras undersökningar på plats vid vraken.

– Men det är en balansgång hur mycket som ska undersökas i förväg. Det finns ju alltid en risk att allt för noggranna undersökningar av vraken leder till att något går sönder och leder till ett utsläpp.

Regeringen har satsat en kvarts miljard för att under tio års tid minska miljöriskerna från vrak. Förhoppningen är att det ska leda till en sanering av mellan ett och tre vrak per år under den tiden.