Nya skyfall väntas i kväll

Sent under lördagseftermiddagen förväntas regnet dra in över hela Skåne, och det finns risk för stora regnmängder som kan medföra översvämningar.

– Det är liknande det väder som varit även tidigare i veckan i Skåne, säger SVT:s meteorolog Nitzan Cohen.

– Det är varmt i centraleuropa just nu och i den varma luften bildas åskskurar som kommer upp till oss.

Efter kvällens och nattens skyfall kommer det som Nitzan Cohen beskriver som typiskt juniväder:

– Det blir ganska varmt, med växlande molnighet och en och annan skur, säger han.