Östra Göinge tappar invånare – krymper mest i Sverige

Under 2022 minskade invånarantalet i Östra Göinge kommun med 364 personer, enligt SCB:s senaste siffror. Men siffrorna är inget som oroar kommunalrådet Patric Åberg (M).

– Det är ett val vi gör, att vi kommer minska under ett par år. Vi kommer att tappa ytterligare för att sedan vända tillbaka när vi kommer in i ett läge där vi går in och utvecklar kommunen, säger Patric Åberg.

Han pekar på att man börjat riva hyreslägenheter. Efter en dom i mark- och miljööverdomstolen tömdes även Brobysjukhuset på hyresgäster.

– När det stängde minskade befolkningen ganska kraftigt – jag tror det var 200 personer bara där, säger Patric Åberg.

I videoklippet får du höra några göingar om varför de bor kvar på orten.