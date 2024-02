Patrik tog sitt liv – när han var inlagd på psykiatrin i Kristianstad

Patrik Lindgren, 48, bodde med sin fru Irene Lindgren i Hässleholm och hade två vuxna barn. Han hade inte haft problem med psykisk ohälsa tidigare i livet, men under 2022 började han må sämre. I slutet av april 2022 lades han in på psykiatrin i Kristianstad efter att hans dåliga mående hade eskalerat under några dagar.

– Han hade mycket självmordstankar och mycket ångest, säger Irene Lindgren som fortsatte ha tät kontakt, per telefon och genom dagliga besök, med Patrik under hans sjukhusvistelse.

Ivo riktar kritik mot psykiatrin

Patrik vårdades till en början på psykiatriska intensivvårdsavdelningen men flyttades efter ett och ett halvt dygn till en annan vårdavdelning. Det var då som fel begicks från vårdgivarens sida, enligt Ivo.

Självmordsrisken borde ha utvärderats noggrant i samband med bytet av avdelning, skriver Ivo. Och på den nya avdelningen var uppföljningen av Patriks mående bristfällig, enligt Ivo.

– Jag tycker det är konstigt att de vågade lämna honom så mycket själv, säger Irene Lindgren.

Varnades om självmordsplan

Tidigare på dagen då Patrik Lindgren begick självmord ringde en av hans kollegor till avdelningen och uttryckte oro över att Patrik skulle ta livet av sig. Patrik ska ha sagt i telefon till kollegan att han hade en plan som han skulle kunna sätta i verket.

Det framkommer i Ivo:s beslut att personalen efter samtalet valde att inte tillkalla läkare eller göra någon ny bedömning av patienten.

På kvällen låste Patrik in sig på sitt rum och dog innan personalen tittade till honom.

Peter Södergren, verksamhetschef på psykiatrin i Kristianstad, säger såhär om Patrik Lindgrens död:

– Våra rutiner har brustit. Vi borde ha gjort annorlunda.

Sedan dödsfallet har personalen fått genomgå olika utbildningar, enligt psykiatrichefen.

I videoklippet berättar Irene Lindgren mer – och psykiatrichefen Peter Södergren berättar mer om åtgärder som vidtagits efter Patriks död.