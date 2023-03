Anställd misstänkt för sexuella övergrepp på förskola i Malmö

– Efter häktningsframställan har utredningsåtgärder vidtagits och misstankarna undersöks. Vilka målsägandena är eller vilka situationer det rör sig om, kan jag inte säga i dagsläget, säger kammaråklagare Thomas Bergström, till SVT Nyheter Skåne.

Är det fler än två målsäganden?

– Det är oklart i dagsläget.

Hur kom de misstänkta brotten till er kännedom?

– Det ska ha varit via den amerikanska organisationen NCMEC som via internetleverantörer skickar in misstankar till polis och myndigheter över hela världen. NCMEC står för The national centre for missing and exploited children, en icke vinstdrivande organisation som startades av barnrättsadvokater i USA på 1980-talet, säger kammaråklagare Thomas Bergström.

Föräldrar har informerats

SVT har sökt skolledningen för en kommentar.

Ärendet inkom till Malmö tingsrätt den 3 mars.

– Vi har en första frist till den 17 mars för att se om åtal ska väckas. Sannolikt begär man förlängd åtalstid om detta, säger Thomas Bergström.

Information om ärendet har skickats ut från Malmö stad till berörda föräldrar och vårdnadshavare.

