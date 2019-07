Polisen bekräftar att kontakterna var utdragna

Efter olyckan där en uppblåsbar rutchkana sjönk ihop berättade vd:n Tony Andreasson till SVT Nyheter Skåne, att två av fyra kontakter till de fläktar som håller attraktionen uppblåst, som var utdragna. Nu bekräftar polisen att det är orsaken till olyckan.

En anställd på Axels Tivoli, som äger attraktionen, såg att barnen föll och upptäckte att två av kontakterna var utdragna.

– Han stoppade tillbaka kontakterna och då blåstes den upp igen, säger Birthe Parkhagen.

Teknisk undersökning

Händelsen rubriceras som vållande till kroppsskada, men varför kontakterna var utdragna kan polisen ännu inte svara på.

– Vi försöker nu ta reda på vem som kan ha dragit ur sladdarna och hur enkelt det är att ta sig till platsen, säger Birthe Parkhagen.

Två barn fick frakturer

Birthe Parkhagen har under dagen haft kontakt med föräldrar till barnen som skadades i rutschkanan. Hon berättar att de har varit kvar på sjukhus under natten för observation och kommer förmodligen stanna kvar under dagen.

– En pojke hade ont i nacke och rygg men röntgen visar inte på några skador. Sen var det två syskon där ett av syskonen bröt foten i fallet, det andra syskonet svimmade under olyckan och har fått en kraftig hjärnskakning. Den fjärde pojken fick två små frakturer i underarmen, berättar Birthe Parkhagen.

Konsumentverket ska utreda

Efter den allvarliga olyckan ska Konsumentverket nu utreda händelsen. Myndigheten ska titta på rutschkanans konstruktion, om säkerheten skötts och hur det kom sig att barnen kunde falla ur attraktionen.

Enligt Kristoffer Johannesson, chef för produktsäkerhet på Konsumentverket, sker allvarliga olyckor inte ofta men är ändå för många i antal.

– Vår bedömning är att det är för många olyckor som inträffar. Riskerna är så pass allvarliga när det gäller den här typen av händelser. Just när det gäller barn är säkerhetskraven extremt höga, säger han.

Bristande övervakning

I de anmälningar som kommer in till Konsumentverket finns bland annat anmälningar om bristande övervakning.

– Övervakning av borgarna är A och O. Ett av skälen att man ska ha övervakning är att se till att borgen har strömförsörjning. Fungerar inte bevakningen som den ska så kan vad som helst hända, säger Kristoffer Johannesson.