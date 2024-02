Polisen om misstänkta gruppvåldtäkten i Malmö: ”Vi har säkrat filmen”

– Vi har säkrat filmen, säger Nils Norling, polisens presstalesperson i Malmö.

Även kammaråklagare Caroline Carlquist som leder förundersökningen intygar att det finns filmmaterial.

– Det är bekräftat att den finns, men jag har inte tagit del av den än, säger hon till SVT Nyheter.

Inte okända för varandra

Det misstänkta brottet ska ha ägt rum utomhus någon gång under helgen. De två tonårspojkar som anhölls under måndagen är fortsatt misstänkta för grov våldtäkt mot en flicka under 15 år.

Förövarna och offret är inte helt okända för varandra sedan tidigare. Det är flickans familj som polisanmält händelsen.

Intensiv utredning

Senast torsdag måste åklagaren besluta om pojkarna ska begäras häktade.

– Just nu genomför vi främst förhör för att samla in så mycket information som möjligt. Dels med vittnen och även kompletterande förhör med de anhållna, berättar Caroline Carlquist.