Polisens bombgrupp kallas till postterminal i Malmö

Tidigt under onsdagmorgonen meddelade polisen att man skickat en bombgrupp för att undersöka all post som sorterats i terminalen under natten. Detta efter att två i personalen på postterminalen klagat på smärtor i händerna och förts till sjukhus.

– Sjukvården vet mer om deras skadeläge men de är vid gott mod, den uppgiften har jag fått, säger Åsa Emanuelsson på polisens presstjänst.

Postnord kan inte bekräfta vad som hänt men misstänker att det kan röra sig om något som läckt ut från en försändelse.

– Det som vi kan säga är precis det att medarbetare har upplevt obehag efter kontakt med något vi inte vet vad det är. Man kan ju anta att det är ett läckage från en försändelse. När det händer kontaktar vi av rutin polis och räddningstjänst, säger Mara Ibsen på Postnords presstjänst.

Postutdelning stoppas

Polisens sakkunniga inom kemiska, biologiska, radiologiska, nukleära och explosiva ämnen är beordrade att vidta de åtgärder som krävs. All postutlämning från terminalen stoppas tillsvidare och polisen har ingen prognos på när den kommer återupptas.

– För att inte folk ska bli oroliga vidtar vi nödvändiga åtgärder vilket innebär att det kommer bli stora förseningar i postutlämningen, säger Åsa Emanuelsson.

All in- och utpassering från postterminalen är stoppad vilket innebär att ingen i kvarvarande personalen kan lämna byggnaden.

– De hanterar det här, det har ju tyvärr hänt förut så det finns rutiner, säger Maria Ibsen.

Alla postadresser som börjar på siffror mellan 20-29 kommer få sin post försenad uppger Postnord, vilket är större delen av Skåne.