Trots minskad provtagning – covidfallen i Skåne ökar

Det genomsnittliga antalet covidfall per dag har ökat från 57 till 97 under den senaste månaden. Självprovtagningen har å andra sidan minskat efter att fullvaccinerade sedan den 1 november inte längre uppmanas testa sig. Under förra veckan minskade provtagningen med 23 procent jämfört med veckan innan.

– Smittan finns kvar i samhället samtidigt som det sprids många andra luftvägsinfektioner. Därför är det nu ännu viktigare att stanna hemma från arbetet, skola, förskola och fritidsaktiviteter när man insjuknar i en ny luftvägsinfektion, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne i ett pressmeddelande.

I nuläget är smittspridningen störst i åldersgruppen 10-49 år. Hos 70-plussarna och bland vård- och omsorgspersonal är det enligt regionen fortfarande relativt få fall.

Trots ökningen är siffrorna långt ifrån lika höga som de var när smittspridningen var som störst. Vid årskkiftet genomsnittet för antalet smittade per dag under flera veckor översteg 1000.