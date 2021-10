Region Skåne skapar eget medicinlager – efter pandemin

– Vi ska ha ett eget läkemedelslager. Vi ska förbättra hela kedjan kring försörjningen och säkra lager och transporter ut, säger Gilbert Tribo (L), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden i Skåne, till Kristianstadsbladet.

Brist under pandemin avgörande

Planerna fanns redan 2018, men pandemin satte ny fart på politikerna. Exempelvis blev det under coronakrisen brist på narkosläkemedlet propofol.

– Vissa operationer fick ställas in, för att det inte fanns tillräckligt med narkosläkemedel för att söva patienterna, säger Gilbert Tribo.

Även skyddsutrustning tog snabbt slut. På en vecka användes det som normalt räcker i flera månader.

Regionen planerar ett omsättningslager, där man fyller på i ena änden, tar ut i andra och alltid har en tillräcklig nivå.

Om fyra år

Förändringen sker dock inte i en handvändning.

– Vissa saker kan vi inte göra omedelbart, utan först 2025 beroende på när olika avtal går ut och så vidare, säger Gilbert Tribo till tidningen.

Att ha ett eget lager väntas öka regionens kostnader med mellan sju och åtta miljoner kronor per år. Men det kan också leda till att mindre läkemedel måste slängas, vilket kan spara in fem till tio miljoner kronor per år.